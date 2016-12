Eine Prinzessin aus reichem Hause soll es sein, die Prinz Himmelblau heiratet. So will es seine Mutter, die Königin. Aber der Prinz hat einen eigenen Kopf: Er möchte sich seine Braut selbst aussuchen und reitet los, zusammen mit seinem Knappen Fred. Schon bald trifft er auf die entzückende Fee Lupine und ihr Pferdchen Alfonse, die im Dorf der Feen am Rande des Reichs leben. Lupine ist angetan von dem Unbekannten, doch sie ist schüchtern. Bevor sie mit ihrer Schwester Elli davoneilt, nimmt der Prinz ihr jedoch das Versprechen ab, sich am Abend wieder mit ihm auf der Wiese zu treffen.

Die Königin hat mithilfe eines Zauberfernglases das Zusammentreffen der beiden beobachtet und ist außer sich. Sie verabscheut magische Wesen wie Feen. Da sie sich keinen besseren Rat weiß, lässt sie die Hexe Confidante holen. Sie soll verhindern, dass sich Himmelblau und Lupine verlieben. Confidante belegt Himmelblau und Lupine mit einem doppelten Fluch: Ist der eine wunderschön, hat er einen schlechten Charakter, der andere dagegen ist am selben Tag hässlich, aber gutherzig. So wechselt der Fluch Tag für Tag und trennt das Liebespaar. Confidante aber plant insgeheim, selbst Himmelblaus Frau zu werden.

Die Hexe Confidante will Prinz Himmelblau am liebsten selbst heiraten.

Die Hexe Confidante will Prinz Himmelblau am liebsten selbst heiraten.

Die Hexe Confidante will Prinz Himmelblau am liebsten selbst heiraten. Bildrechte: Radio Bremen-Foto Michael Ihle

Ich finde - an alle Mädchen dieser Welt - es ist viel spannender und lustiger die Hexe zu sein als die Prinzessin im rosa Kleid, die sich nicht schmutzig machen darf. [...] Als ich das Drehbuch gelesen habe, da dachte ich, auch ich bekomme bestimmt eine Warze an die Nase, aber unser Märchen ist ein bisschen anders. Trotzdem ist die Hexe richtig böse.

Sie wurden verhext: Der schöne Prinz Himmelblau ist jetzt arrogant, die hübsche Fee Lupine erscheint ihm nun hässlich. Bildrechte: Radio Bremen-Foto Michael Ihle

Zunächst scheint der finstere Plan der Hexe aufzugehen. Himmelblau und Lupine haben mit dem Fluch schwer zu kämpfen. Sie erkennen sich in ihrer jeweils verfluchten Form nicht wieder und können sich nicht leiden. Doch am Ende kann ihre Liebe den Fluch besiegen – mit ein wenig Hilfe von Pony Alfonse und der geballten guten Macht aller Feen.



In der Verfilmung nach Motiven des Feenmärchens von Christoph Martin Wieland spielt Jonathan Berlin den Prinz Himmelblau an der Seite von Ruby O. Fee als Fee Lupine. Da der Mitteldeutsche Rundfunk an der Entstehung dieses Films beteiligt war, wurden einige Szenen auch im Harz gedreht. Die dortige Burg Falkenstein wurde zu einer wunderbaren Märchenfilm-Kulisse.