Bisher hat Wibke ihren Weihnachtsbaum immer auf den letzten Drücker am Stand vor dem Supermarkt gekauft. Da musste sie nehmen, was übrig war. Aber in diesem Jahr möchte sie sich ihren Baum selbst aussuchen. Deshalb besucht sie den Weihnachtsbaumanbauer Ulrich Haberland. Auf seinem Hof zwischen Halle und Leipzig gibt es viele tausend Tannenbäume: große, kleine, dicke, dünne, dunkelgrüne oder silberblaue. Die Baumsorte, die die meisten Leute kaufen, ist die Nordmanntanne. Sie ist deshalb so beliebt, weil ihre Nadeln nicht piksen und auch nicht so schnell abfallen. Aber warum stellen wir uns eigentlich zu Weihnachten einen Baum in die Wohnung?

Immergrüne Zweige geben Hoffnung

Der Weihnachtsbaum gehört zum Fest dazu. Bildrechte: Colourbox.de Weihnachten feiern Christen in aller Welt die Geburt von Jesus. Der Weihnachtsbaum hat damit ursprünglich aber nichts zu tun. Vielmehr entwickelte sich schon vor Hunderten von Jahren der Brauch, das Haus mit immergrünen Zweigen zu schmücken. Tannengrün, Mistel oder Wacholderzweige dienten zur Abwehr allen Unheils, böse Geister, Blitz und Krankheit und gaben den Menschen Hoffnung für ein gutes neues Jahr nach dem harten Winter. Auch in der Vorstellung der zwölf Tage zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar spielen die grünen Zweige eine wichtige Rolle. Mit ihrer Hilfe sollten Unholde vertrieben werden. Sagen erzählen davon, dass in der Christnacht um Mitternacht die Tiere in den Ställen sprechen können und miteinander reden. Die Menschen, die keine Todsünde auf sich geladen habe, können sie verstehen.

Aus dem Elsass kommt der Brauch