England: Knallbonbons und Weihnachtsstrümpfe

In England hängt man Weihnachtsstrümpfe auf. Bildrechte: Colourbox.de Die Engländer lassen es zu Weihnachten krachen, allerdings nur mit Knallbonbons, den sogenannten "Christmas Cracker". Kleine Figürchen und Zettel mit lustigen Sprüchen fallen aus ihnen heraus. Außerdem hängt man in England Weihnachtsstrümpfe auf. Am Weihnachtsmorgen sind sie prall gefüllt mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken, denn Father Christmas – so heißt der Weihnachtsmann in England – kommt über Nacht durch den Kamin!

USA: Eine Weihnachtsgurke am Baum

Holt euch die Weihnachtsgurke! Bildrechte: IMAGO Santa Claus rufen die Kinder den Weihnachtsmann in den USA und auch er kommt durch den Kamin, um die Strümpfe mit Geschenken zu füllen. Außerdem gibt es hier die lustige Tradition, eine Gurke an den Weihnachtsbaum zu hängen. Sie ist aus Glas wie unsere Weihnachtskugeln. Wer sie zuerst entdeckt, bekommt ein Geschenk extra.

Norwegen: Weg mit den Besen!

Julenissen bringt in Norwegen die Geschenke. Bildrechte: IMAGO Die Norweger verstecken zum Fest ihre Besen. Sie glauben, dass sonst Kobolde und Hexen kommen, sich den Besen schnappen und wie Harry Potter durch die Luft fliegen. Ein kleiner Kobold, der Julenissen, ist es auch, der die Geschenke bringt.



Die Norweger denken zu Weihnachten auch an die Tiere. Sie binden Haferbündel für die Vögel an den Zaun und bereiten ihren Haustieren ein besonderes Weihnachtsfutter.

Island: Die Trolle kommen

Trollalarm in Island! Bildrechte: Colourbox.de In Island sind zwischen dem 12. und 24. Dezember die 13 Söhne einer Troll-Hexe unterwegs. Sie haben lustige Namen wie Türknaller, Töpfekratzer, Wurstschnapper oder Kerzenbettler und treiben jede Menge Unsinn. Der eine mopst Würstchen, der andere knallt die Türen, der nächste ärgert die Schafe. Aber immerhin: Die Trolle - auch Weihnachtskerle genannt - stecken an jedem Tag ein kleines Geschenk in die Schuhe oder in aufgehängte Strümpfe. Wer nicht artig war, bekommt allerdings nur eine Kartoffel.

Finnland: Joulupukki auf dem Rentierschlitten

Joulupukki kommt mit seinen Rentieren. Bildrechte: Colourbox Die Finnen gehen am Heiligabend auf den Friedhof und schmücken die Gräber ihrer Verstorbenen weihnachtlich. Vor dem Weihnachtsessen geht es dann noch in die Sauna. Erst danach kommt endlich der finnische Weihnachtsmann Joulupukki mit seinem Rentierschlitten angesaust und verteilt die Geschenke. Nach getaner Arbeit geht auch er mit seinen Wichteln in die Sauna!

Spanien: Geschenke von den Heiligen drei Königen

Die Heiligen Drei Könige beschenkten schon das Christkind. Bildrechte: dpa Die Spanier feiern zwar Weihnachten, aber Geschenke gibt es an diesem Tag nur wenige. Erst am 6. Januar kommen die Heiligen Drei Könige und bringen den Kindern ihre Gaben, so wie sie sie einst auch dem Christkind überreicht haben.



Am 28. Dezember begehen die Spanier übrigens den Tag der Unschuldigen Kinder und erzählen sich jede Menge Lügengeschichten, so wie es bei uns am 1. April Brauch ist.

Italien: Gleich zweimal Geschenke!

Die Weihnachtshexe Befana beschenkt die Kinder in Italien. Bildrechte: Colourbox.de Wenn die italienischen Kinder am 25. Dezember aufwachen, schauen sie als Erstes unter ihr Bett oder unter den Tannenbaum. Das Christkind hat nämlich über Nacht die Geschenke gebracht. Am 6. Januar kommt zudem die alte Weihnachtshexe Befana und bringt ihnen ebenfalls Geschenke und Süßigkeiten. Wer nicht artig war, bekommt allerdings nur ein Stück Kohle.

Australien: Weihnachten bei 30 Grad Celsius