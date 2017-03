Diana Matut ist 40 Jahre alt. Nach Stationen in Oxford und New York lebt und arbeitet sie heute in Halle. Dort forscht sie an der Martin-Luther-Universität zur westjiddischen Sprache und Kultur. Außerdem bietet sie in der Jüdischen Gemeinde in Halle regelmäßig Führungen durch die Synagoge an. Obwohl es in Diana Matuts Familie jüdische Wurzeln gibt, spielte Religion in dem bürgerlich atheistischen Haushalt, in dem sie in der DDR aufwuchs, keine Rolle. Bis heute geht es ihr darum, für den Reichtum und die Offenheit einer Kultur zu werben, die einst auch das Leben in Halle stark prägte.