Nach Erfahrungen mit großen Plattenlabels, will Dirk Zöllner unabhängig produzieren. Für Dirk und seine Band hat Werner Karma einige der schönsten Balladen geschrieben. Aber noch nie gab es eine Platte der Zöllner, ausschließlich mit Texten von ihm. In seinen Worten spiegelt sich viel von Dirk Zöllners Lebensgefühl:

In "Dirk & das Glück" geht um eine genaue Beobachtung unserer Gesellschaft, was wir lieben und wovor sich der Mensch fürchtet. Dass es eine göttliche Präsenz in unserem Leben gibt, möchte Dirk Zöllner gerne glauben, wie er in seiner Interpretation des "Vater Unser" beschreibt: "Den lieben Gott gibt’s leider nur ohne Garantie".