Alexanders Credo: Gott ist cool. Glauben sowieso. Und genau das will er anderen vermitteln. Seit er 16 Jahre ist, stellt Alexander mit Freunden nun schon Aktionen für die Kirche auf die Beine. Mittlerweile ist er Kirchenältester und lädt in dieser Funktion Christen und Nichtchristen zu außergewöhnlichen Begegnungen ein, beispielsweise zum gemeinsamen Abseilen vom Kirchturm in seinem Dorf. "Dabei werden sich alle näher kommen und austauschen. Das muss von innen her passieren!", ist der 22-Jährige überzeugt.