Früher lebte Bill im sonnigen Kalifornien, seit 25 Jahren rollt er nun schon über Leipziger Pflaster. Seine Glaubensgeschichte fing auch mit dem Fahrrad an, damals in den 80er-Jahren. Er durchquerte mit dem Rad die USA von West nach Ost. Auf wundersame Weise begegneten ihm ständig Bahai-Gläubige auf seinem Weg. Als mitten in einer Wüste das Trinkwasser ausging, bot ihm ein Typ mit Bahai-Ring am Finger Wasser an, und oft waren die Herbergseltern Mitglieder einer Bahai-Gemeinde. Am Ziel in Chicago endete dann seine Tour am Bahai-Tempel. Bill mochte nicht mehr nur an Zufälle glauben.