Seit über 60 Jahren hütet Dieter Schlafke Schafe. Tag für Tag ist er immer draußen. Er findet, er habe einen göttlichen Beruf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Schäfer, der Hirte und der Ackerbauer stünden schließlich ganz vorn in der Bibel, sagt er. Doch für theologische Exkurse über die Bibel und den Ursprung des Universums hat er dann doch nicht so viel Zeit. Er muss sich um seine Tiere kümmern und meint ganz profan:.

Cover vieler historischer Dresden-Bände Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Alle Männer in seiner Familie waren oder sind Schäfer. Gelernt hat Dieter Schlafke in Dresden -kurz nach dem Krieg. Am liebsten hütete er damals vor der Frauenkirche, "weil das Gras dort immer so schön saftig war". So wurde er - ohne sein Wissen - zu einer Art Berühmtheit, ziert doch das Foto mit den Schafen vor Ruine des Gotteshauses viele historische Bände über Dresden, Sachsen oder die DDR.