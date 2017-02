Aufgewachsen im DDR-Sperrgebiet, beginnt Dirk Künne früh zu rebellieren. Er geht nach Magdeburg, schließt sich dort Linksautonomen an und nimmt Drogen. Dieser Flash von Freiheit endet, als er mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Doch er besinnt sich, liest, sucht weiter und findet eher zufällig im Buddhismus eine These, mit der er etwas anfangen kann: Alles, was ich tue, fällt auf mich zurück!