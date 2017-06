Hoang Thanh An auf dem buddhistischen Friedhof in Dresden Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seine Religion nicht frei ausleben zu können, das war für Hoang Thanh An jahrelanger Alltag. Der Vietnamese kam in den 1970er-Jahren zum Studium in die DDR. Zu dieser Zeit war Kontakt mit deutschen Bürgern nicht erwünscht, genau so wenig wie die Ausübung seiner buddhistischen Religion.

Diese Erfahrung motiviert ihn bis heute, sich aktiv für die buddhistische Gemeinde mit rund 50 Familien einzusetzen, beispielsweise im "Vietnamesisch Buddhistischen Kulturzentrum in Sachsen e.V." in Dresden. Aber Herr Hoang geht noch weiter. Er organisiert beispielsweise das interreligiöse Musikfestival in Dresden mit und engagiert sich für Flüchtlinge. Seine Erfahrungen als Vertragsarbeiter in der DDR prägen ihn bis heute bei dieser Arbeit und spornen ihn an: Er kennt das Gefühl des Ausgegrenzt-Seins und will genau das ändern. Herkunft und Religion sollen die Gesellschaft bereichern und nicht trennen.

Das ist ein schönes Gefühl, dass man sich frei fühlt in der Ausübung der Religion. Das ist für mich persönlich wie die Luft zum Atmen. Hoang Thanh An

Ein eigener Friedhof

Als Buddhist glaubt Hoang Thanh An an die Wiedergeburt nach dem Tod. Für einen buddhistischen Friedhof in Sachsen hat der Vietnamese lange gekämpft: auf dem Dresdner Heidefriedhof gibt es die erste und einzige buddhistische Abteilung in Ostdeutschland.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir haben endlich eine Grabstätte, wo wir mal ruhen können. Und das hat für uns – für Buddhisten oder auch Vietnamesen – auch eine besondere Bedeutung, dass wir nach so vielen Jahren endlich mal angekommen sind in der zweiten Heimat. Dies ist nur möglich in einer Demokratie und in der Freiheit. Hoang Thanh An

Angekommen und angenommen

Hoang Thanh An fährt meist nur noch geschäftlich nach Asien. In Sachsen führt er inzwischen ein erfolgreiches Unternehmen für Umwelttechnik. In Dresden fühlt er sich inzwischen zuhause. Dieses Gefühl wünscht er sich für alle Menschen, die in Deutschland ankommen – gleich welcher Religion und Kultur: