Peter Leibl aus Greiz ist noch keine Zwanzig und verzichtet schon seit Jahren zur Fastenzeit auf das, was ihm wirklich schwer fällt zu verzichten. Neben Fleisch und Cola sind das die sozialen Netzwerke Facebook und WhatsApp. In ihnen verbringt er viel Zeit, mindestens zwei Stunden am Tag.

Ich möchte in der Fastenzeit mehr mit Gott zu tun haben. Ich hab bis dahin unendlich lange am Handy gesessen. Die Herausforderung ist, die Langeweile zu überbrücken und stattdessen zu beten oder Lobpreis zu hören, also irgendetwas zu tun, das mit Gott zu tun hat. Peter Leibl

Peter Leibl beim Geocachen im Göltzschtal Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Viel Unterstützung erfährt er dabei von seiner Freundin Maria: "Ich finde es cool von ihm, dass er das durchzieht. Denn es gibt nur sehr wenige in unserem Alter, die das noch machen." Am Wochenende fahren sie gerne auf ihren Mopeds raus ins Göltzschtal. Dort treffen sie sich mit Freunden aus der jungen Gemeinde und erkunden die Gegend, zum Beispiel beim Geocaching. Um den Cache unter einem Felsvorsprung zu finden, muss er sich abseilen. Dabei hilft ihm Jugendwart Christian Mende, der sich um die Jugendarbeit in der evangelischen Gemeinde kümmert. Peter schätzt diese Erfahrungen: "Ob ich hier im Seil hänge oder egal, was ich in meinem Leben mache: Ich weiß, Gott ist bei mir und beschützt mich." Das sieht auch Christian Mende so und erläutert:

Wenn man sich wirklich auf die Suche oder in die Situation hinein begibt, dann hat man eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst, aber auch von anderen, und spürt, wie es ist, gehalten zu sein. Jugendwart Christian Mende