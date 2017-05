Rosemarie Salzmann ist in der Lutherstadt Eisleben bekannt, wie ein bunter Hund. Einst saß sie an der Kasse der Bank, jeden Tag mit einem anderen selbstgestrickten Pullover. Das fiel auf. Seit sie Rentnerin ist, beglückt sie die Eislebener und Touristen mit ihren Häkelarbeiten. Wenn man von der Lutherschenke über den kleinen Fluss "Die böse Sieben" geht, kann es sein, dass man auf die gepflegte alte Dame trifft, die mit bunter Wolle liebevoll das Brückengeländer einhäkelt. Und wenn man stehenbleibt und sich mit ihr unterhält, hat sie ihr Tagwerk getan und freut sich: den Menschen mit ihren Maschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ist ihr Lebensinhalt.

Angefangen hat das alles 2012 mit der Initiative der Kirchgemeinde St. Andreas-Nicolai-Petri, die mit mehreren Frauen zusammen eine kleine Fußgängerbrücke über den Fluss an der Lutherschenke umstrickten und umhäkelten. Dieses Jahr - im Lutherjahr - hat Rosemarie Salzmann Großes vor: Sie will die Lutherrose häkeln und sie sowohl der Pfarrerin, als auch der Bürgermeisterin überreichen. Weltliches und Kirchliches gehören für sie zusammen. Und was Häkeln mit Glauben zu tun hat, das wird sie erzählen.