Das Brot ist das Symbol für eine große Veränderung in Sebastian Lücks leben, denn vor einem Jahr hat er sein Leben umgekrempelt. 20 Jahre war er im Handel beschäftigt. Zuständig für Vertrieb und Unternehmensaufbau, war sein Leben hektisch und anstrengend. Ein großes Haus, ein schnelles Auto und kostspielige Urlaube - das waren damals seine Träume, die er sich auch erfüllte. Doch irgendwann stellte er sich die Frage nach dem Sinn des Seins.

Trotz finanzieller Sicherheit und gutem Verdienst machte er sich gemeinsam mit seiner Frau auf die Suche nach einem Neuanfang. Das Haben ist ihr nicht wichtig, sagt die evangelische Christin, und so betreiben Annika und Sebastian Lück seit einem Jahr die "Brotklappe" in Weimar. "Es geht im Wesentlichen darum, was uns alle umtreibt: Eine sinnstiftende und zufriedenstellende Tätigkeit und Zeit für die Familie haben."