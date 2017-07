Die Johanniskirche in Zittau

Die Johanniskirche in Zittau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hoch über der Zittauer Johanniskirche hat Felix Weickelt nicht nur eine charmante Wohnung gefunden, sondern auch noch einen Beruf: Türmer. Mit 26 Jahren ist er jüngste seiner Zunft in Deutschland. Felix Weickelt hält den Turm instand, begrüßt die Touristen und bläst dreimal am Tag auf der Trompete ein Lied über die Gassen der Altstadt.

Er war gerade vier Jahre alt, als er seine erste Glockenweihe erlebte. Mit einem Gummihammer durfte er eine Glocke anschlagen und prüfen. Das war die Initialzündung. Felix Weickelt hat sich spontan auf die 2014 ausgeschriebene Türmerstelle isn Zittau beworben. Heute fühlt er sich 60 Meter über der Stadt sehr wohl, er hat eine Dusche eingebaut und eine Telefonleitung gelegt. In der Turmspitze ist es urgemütlich!

Felix in seiner gemütliche Wohnung hoch über den Dächern der Stadt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Weickelt findet den Ansturm der Touristen schön und gut, aber ihm persönlich sind vor allem die Zittauer wichtig. Für sie will er das Wahrzeichen, die St. Johanniskirche, bis zur Spitze mit Leben und Musik füllen. Und er möchte gern Theologie studieren: Felix Weickelt kann sich gut vorstellen, einmal eine Gemeinde zu leiten. Diesen Wunsch hat er zwar nicht erst, seit er quasi in der Kirche wohnt, aber hier oben wird sein Blick in die Zukunft sehr konkret.