Seit über 30 Jahren erzählt Moritz Götze mit Pinsel und Farbe Geschichten. In den vergangenen Jahren hat sich der Hallenser einer ganz besonderen Aufgabe gewidmet – der Neugestaltung der Bernburger Schlosskirche St. Aegidien. Nach der politischen Wende wurde die Kirche zwar äußerlich restauriert, aber ihr Innenleben war in keinem guten Zustand, die Wände schlicht und farblos. Pfarrer Sven Baier kam auf die Idee, die Neugestaltung dem Pop-Art-Künstler Moritz Götze anzuvertrauen.

Götzes Aufgabe: Biblische Geschichte modern interpretiert an die Wände zu bringen. Sein Weg: Emaile-Arbeiten mit comicartigen und beinahe naiven Darstellungen bringen Kolorit in die Kirche. Mit dieser Ausgestaltung eines Kirchenraumes mit biblischen Szenen von der Decke bis zum Altar entstand ein weltweit einmaliges Projekt. Dass dies keine der üblichen Darstellungen sein würden, war von Anfang an gewollt. Knallige Farben, Versatzstücke aus Popkultur und Comic – biblische Geschichten werden in zeitgenössische Landschaften versetzt, werden verständlich, rücken nahe. Moritz Götze ist durch seine besonderen Interpretationen zum Vermittler und Übersetzer biblischer Geschichte geworden.