Es gibt dann auch einen Gedanken, der heißt: Ich liebe das, was aus dir werden kann, und nicht, was du jetzt bist oder was du mal warst. Und ich finde, das trifft auf Kinder auch sehr zu. So wie jede Pflanze irgendwie aufgehen kann und zur Blüte kommen kann, aber auch vom Sturm geschüttelt werden kann, geht es dann eben auch Kindern. Aber was Gott gemeint hat, als er den Menschen schuf, glaub ich, dass können wir an Kindern ganz besonders stark spüren.

Rolf Zuckowski