Was machen Politiker a. D., wenn sich die Kameras ihren Nachfolgern zuwenden? Im Idealfall bleiben sie sich und ihren Wählern treu und setzen ihre Arbeit an anderer Stelle fort. Wolfgang Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident, sieht sich nicht als Ruheständler. Die Säle sind zwar kleiner geworden, aber die Kontakte zu den Menschen direkter. Sein Leben nach dem aktiven politischen Amt bietet ihm endlich mehr Zeit für seine rund zwanzig Schirmherrschaften und Ehrenämter. Aber auch für seine Familie.

Wolfgang Thierse im Jahr 1990. Anfang 1990 trat er der SPD bei und wurde dann im Juni SPD-Vorsitzender der DDR. Bildrechte: IMAGO

Früher musste Wolfgang Thierse Anfragen für Vorträge und Diskussionsrunden wegen des übervollen Kalenders oft ablehnen, heute hat er neben Großveranstaltungen immer auch Termine in Schulen, Vereinen, Kirchgemeinden.



Mit seinem katholischen Glauben hat der SPD-Politiker nie hinter dem Berg gehalten. In Debatten begründete er seinen Standpunkt oft mit seinem Selbstverständnis als Christ. Er appelliert an Werte, die für ihn unerlässliche Grundlagen bilden - egal ob im hohen Amt oder als Normalbürger in der Gesellschaft.