Es war 2007 als David Garrett mit der Klassik im engeren Sinn Schluss machte und seine erste Crossover-Platte "Virtuoso" veröffentlichte. Die Jahre zuvor waren eine Zäsur im Leben des Sohnes eines Geigenlehrers, der ihm im Alter von vier Jahren begann an dem Instrument zu unterrichten. Denn bereits in den 90er-Jahren hatte Garrett alles erreicht: Der 1980 Geborene spielte Klassik-Alben ein - etwa Violinkonzerte und Sonaten von Mozart - für die ihn der Feuilleton feierte, ja hochleben ließ.

Die neue Rolle des David Garrett: der Geigenrebell. Bildrechte: Handout/Universal Music/dpa/Collage MDR.DE

Er stand bei der Deutschen Grammophon, der Instanz unter den deutschen Plattenfirmen für Klassik, unter Vertrag, spielte sowohl mit den Münchner als auch mit den Berliner Philharmonikern und wurde von Richard von Weizsäcker während dessen Amtszeit als Bundespräsident in die "Villa Hammerschmidt" eingeladen. Höher kann man in der bürgerlichen Kultur kaum aufsteigen.



Doch David Garrett wollte sich freimachen von der Enge der gestiegenen Anforderungen und Erwartungen an ihn. Er besuchte ab 1999 die renommierte Juilliard School in New York, nahm dort ein Musikstudium auf und begann damit seine Karriere in die eigenen Hände zu nehmen. Das teure Studium finanzierte er mit verschiedenen Jobs.