Du wolltest immer schon mal in einem tollen Abendkleid über einen Roten Teppich schweben? SUPERIllu und Goldene Henne geben dir dazu die Möglichkeit. Und zwar wird in diesem Jahr erstmals die "Miss Goldene Henne" gesucht. Die Gewinnerin darf am 13. Oktober in einem eigens für sie geschneiderten Abend-Kleid auf dem roten Teppich vor der Goldenen Henne posieren und wird sogar einen Auftritt auf der Showbühne haben. Im Gewinn enthalten sind auch die An- und Abreise und die Übernachtung in Leipzig - für die Auserwählte und eine Begleitperson, die ebenfalls über 18 Jahre alt sein muss.