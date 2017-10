Der Kontrast von Havasi zu Ana Lisa Kohler könnte nicht größer sein: Die 19-Jährige steht noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn und hat gerade erst angefangen, sich eine Community und eine Fanbasis aufzubauen. Ana Lisa ist in Portugal geboren worden und dort hat sie auch die ersten acht Jahre ihres Lebens verbracht - bevor die Familie in die Schweiz zog. Musik spielt bei Ana Lisa, ihren Eltern und ihren Geschwistern eine herausragende Rolle - ihr Vater etwa spielt fünf verschiedene Instrumente.

800.000 Follower in den sozialen Netzwerken: Ana Lisa Kohler. Bildrechte: Trismile

Sie selbst textet und singt von Kindesbeinen an - erste Geh-Versuche hat sie auf Youtube mit einem Cover von James Arthurs "Say You Won't Let Go" gemacht. Da wird schon sichtbar, welches musikalische und stimmliche Potenzial in der Schweizerin steckt.



Ihre Community hat es ihr mit Zehntausenden Aufrufen gedankt. Überhaupt ist Ana Lisa in den sozialen Medien längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Mit ihren sympathischen, ehrlichen Youtube-Videos, ihren oft gelikten "Musical.ly"-Beiträgen und ihrer liebevoll gepflegten Instagram-Seite hat Ana Lisa insgesamt beinahe 800.000 Follower und Abonnenten hinter sich, die ihr bei ihrem ersten Auftritt vor großem Publikum bei der Goldenen Henne die Daumen drücken.