Die Stars der Goldenen Henne

Helga Hahnemann, Namensgeberin der Henne, wäre in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. René Kindermann erinnert gemeinsam mit Stefanie Hertel an die große Entertainerin und Schauspielerin.

Schwelgen in Erinnerungen: René Kindermann und Stefanie Hertel Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Inzwischen steht die 23. Ausgabe der Goldenen Henne bevor. Auch in diesem Jahr bestimmen die Zuschauer von MDR, rbb und die Leser der SUPERillu, wer mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wird.



Die Preise in den Kategorien Entertainment, Musik, Schauspiel und Sport werden per Publikumsabstimmung vergeben. Am 13. Juli startet das Voting auf diesen Seiten.