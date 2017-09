Wahre Beifallssürme brandeten damals durch die Leipziger Messehalle. Und jetzt steht fest: Auch dieses Jahr wird Garrett mit einem echten Rock-Klassiker aufwarten. Kein geringerer Song als Bruce Springsteens "Born in the USA" wird von Garrett auf seiner Geige intoniert werden.



Mit City, Karat und Maschine werden auch langjährige Lieblinge des Publikums bei der Henne wieder mit von der Partie sein. Man darf gespannt sein, was sie sich für die 5.000 Fans in der Halle werden einfallen lassen.