Den Teilnehmern wird mit "Ludwig3" erstmals eine intuitiv nutzbare Software zur Musikproduktion angeboten. Darüber hinaus finden Musiklehrer und ihre Schulklassen Anleitung in Video-Tutorials und vertiefende Begleitung der Themen in speziell aufbereitetem Unterrichtsmaterial.



Aus den eingereichten Schüler-Kompositionen werden drei in Zusammenarbeit mit professionellen Arrangeuren zur Aufführungsreife gebracht. Den Höhepunkt des "Händel-Experiments" bildet schließlich das Finalkonzert mit dem renommierten MDR Sinfonieorchester am 3. Mai 2018 in Halle an der Saale. Das Konzert wird live übertragen, im MDR-Fernsehen, von ARD-Sendern deutschlandweit im Radio sowie als Video-Stream im Internet.



Dirigent Johannes Klumpp wird die Musikexperimente der Schüler im Abschlusskonzert auf die Bühne bringen. Weiterhin stehen dem "Händel-Experiment" die Pianistin Ragna Schirmer sowie der Youtuber Marti Fischer als prominente Paten zur Seite.



Die Aktion findet erstmals unter Federführung des MDR statt. Das "Händel-Experiment" ist das vierte Projekt einer ARD-Reihe zur Vermittlung von Musik an Schulen, die 2013 gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat ins Leben gerufen wurde. In den Vorjahren standen die Komponisten Antonín Dvořák, George Gershwin und Antonio Vivaldi im Mittelpunkt. Das ARD-Projekt wird unterstützt durch den Bundesverband Musikunterricht e.V. und den Deutschen Musikrat.