Live-Workshop mit Marti Fischer Händel und die Champions

Hauptinhalt

Keiner erklärt Musik unterhaltsamer als der YouTube-Star Marti Fischer, alias The Clavinover. In einem Workshop mit Schülern widmet sich der Projekt-Pate jetzt Händels Komposition "Zadok the Priest“, dem Thema der berühmten UEFA-Champions-League-Hymne.