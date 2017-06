Nicht alles auf einmal: Achtsamkeit beim Essen erhöht den Genuss. Bildrechte: colourbox.com

"Solch achtsames Essen kann zu überraschenden Erkenntnissen führen", meint Teilnehmer Holger Fritsche (40) aus Ostfildern bei Stuttgart: "Mir fällt auf, dass die Schokolade eigentlich nicht das hält, was sie im ersten Moment verspricht. Vom Geruch war alles noch in Ordnung, aber der Geschmack war dann völlig enttäuschend." Max Meißner (25) aus Leipzig: "Ich hab auch gedacht, dass die Schokolade süßer ist als die Cranberry, was tatsächlich nicht der Fall ist."



Von Nicole Lins lernten die Teilnehmer manches, das sie überraschte: "Wir hören immer, wir sollen ausreichend trinken", wendet sich die Ernährungsberaterin an ihre Zuhörer und fragt: "Wie viel aber ist ausreichend? Wir sagen immer, so ein bis zwei Liter trinken am Tag reicht. Doch damit sind Personen gemeint, die etwa 1,70m groß und 65 Kilo leicht sind." Ein Schweigen im Raum, die Teilnehmer schauen einander an. Die meisten hier wiegen mehr als 100 Kilo. Nicole Lins erklärt weiter: "Zellmasse und Blutvolumen sind bei den meisten Übergewichtigen höher. Also müssen sie mehr trinken, nämlich bis zu vier Liter am Tag." Wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit erhält, kann er Abbauprodukte nicht abtransportieren und ausscheiden. Stattdessen lagert er sie zwischen, in Zellen oder Gelenken. Erstaunlich ist auch, wie viele Ernährungsirrtümer sich bis heute hartnäckig halten. Teilnehmer Hans-Joachim Ernst (62), aus Torgau: "Ich habe mindestens vier bis fünf Äpfel am Tag gegessen. Für mich war sehr überraschend zu erfahren, dass es wegen des Zuckergehalts gar nicht gut so ist, wenn ich ständig Obst esse."