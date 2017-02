Bei allergischem Asthma reagieren die Atemwege mit einer heftigen Abwehr auf Allergene wie Blütenpollen, Tierhaare oder Staubpartikel. Da Gene eine Rolle bei der Entstehung von Asthma spielen können, treten chronische Atemwegserkrankungen in manchen Familien gehäuft auf. Dann lohnt die Suche nach den Allergenen, den allergieauslösenden Stoffen.

Wir haben uns gerade so schön ins Bett gekuschelt und schon geht es los: Husten, Schniefen, Atemnot. Der Grund dafür ist dann meist ein winziger Mitbewohner: die Hausstaubmilbe. Unsere Betten sind ein echtes Milben-Paradies. Sie liebt es warm und feucht. Außerdem ernährt sie sich besonders gern von abgestorbenen Hautschuppen. Bis zu zwei Millionen Milben leben in einer Matratze. Laut Deutschem Allergie- und Asthmabund e. V. leiden etwa zehn Prozent der Deutschen an einer Hausstaub(milben-)allergie. Damit ist sie nach der Pollenallergie die zweithäufigste Allergie.