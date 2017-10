Wenn wir atmen, riechen wir. Es geht gar nicht anders, denn wir können den Geruchssinn nicht ausschalten. Auch die Medizin setzt zunehmend wieder auf die heilsame Kraft der Düfte. Immer mehr Krankenhäuser, Pflegeheime und Hospize beschäftigen Aromatherapeuten. Das liegt sicherlich auch daran, dass ätherische Öle so vielfältig einsetzbar sind: als Raumbeduftung, Massageöle, Bäder oder Duftkompressen können sie den Heilungsprozess positiv mit beeinflussen.

Lavendelöl ist das Allroundtalent unter den ätherischen Ölen. Es beruhigt die Nerven, wirkt entspannend und hilft bei Schlafstörungen. Studien haben gezeigt, dass mit der Verwendung von Lavendelöl auch der Schmerzmittelbedarf in Kliniken gesenkt werden kann. Pfefferminzöl ist ein Klassiker gegen Kopfschmerzen, Rosmarin fördert die Durchblutung und sollte in keiner Hausapotheke fehlen. Zitronenöl dagegen wirkt anregend und stimmungsaufhellend. Eine Studie aus den USA hat gezeigt, dass Büroarbeiter weniger Schreibfehler machten, wenn das Großraumbüro mit Zitronenöl beduftet wurde.

Ätherische Öle werden sehr sparsam dosiert. Nur wenige Tropfen reichen aus, um unser Riechzentrum aufzuwecken. Bei intensiven Düften wie Rose reicht oft schon ein einziger Tropfen. Wenn kein Tropfen aus der Flasche kommen will, ist meistens der Tropfenzähler verstopft. Schütteln hilft dann nicht, sondern kurz reinpusten.

In seltenen Fällen lösen ätherische Öle allergische Reaktionen aus. Machen Sie bei empfindlicher Haut eine Kontaktprobe in der Ellenbeuge. Tragen Sie dazu zunächst etwas Mandel- oder auch Olivenöl in der Armbeuge auf. Geben Sie dann einen Tropfen des gewünschten Öls auf die Haut. Wenn nach zehn bis zwanzig Minuten keine Reaktion auftritt, ist alles gut und Sie können die Öle auch großflächig verwenden.