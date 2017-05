Ab wann spricht man von Bluthochdruck? Der ideale Blutdruck liegt bei einem Wert von 120/80 mmHG (Millimeter Quecksilbersäule). Von Bluthochdruck wird gesprochen, wenn die Werte 140 mmHg zu 90 mmHG überschritten werden. Dabei müssen viele Faktoren berücksichtigt werden: Ist die Blutdruckmessung in Ruhe erfolgt? Liegen andere Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen vor? Dann nämlich kann auch ein niedrigerer Blutdruckwert behandlungsbedürftig sein. Am besten ist es, wenn Betroffene schon bei leicht erhöhten Blutdruckwerten selbst aktiv werden: Bei Werten zwischen 120-140/80-90 mmHG kann eine Lebensstiländerung viel bewirken: Runter mit dem Übergewicht, mehr bewegen, viel Obst und Gemüse essen und das Rauchen sein lassen.

Der Schrittmacher wird in einer Operation unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt. Die Elektrode wird zu jener Halsregion nahe der Halsschlagader geführt, in der ein dichtes Geflecht aus Nervenzellen sitzt, die sogenannten Barorezeptoren. Diese Rezeptoren registrieren den Druck in den Blutgefäßen des Körpers und leiten entsprechende Informationen an das Gehirn weiter. Dieses reagiert, indem es gemäß den erhaltenen Informationen den Blutgefäßen signalisiert, ob sie sich weit oder eng stellen sollen. Werden die Barorezeptoren massiert oder stimuliert, sinkt der Blutdruck. Der implantierte Schrittmacher sendet regelmäßige Impulse an die Nervenzellen im Hals. Darauf erfolgt eine verstärkte Antwort des Gehirns und der Blutdruck sinkt.