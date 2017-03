Bildrechte: IMAGO

Die entstandenen Gewebebrücken sind in der Regel harmlos und bereiten den Patienten keine Beschwerden. Manchmal beeinträchtigen sie aber die natürliche Beweglichkeit der Organe im Bauchraum, zum Beispiel, wenn der Darm dadurch abknickt und stark eingeengt wird. Das kann zu chronischen Bauchschmerzen führen, zu Unterleibsbeschwerden und zu Schmerzen, die eher aus dem Becken oder dem Hüftgelenk zu kommen scheinen. Wenn etwa der Darm über so eine Gewebebrücke mit dem Bauchfell verbunden ist, kann er bei der Verdauungstätigkeit immer wieder am Bauchfell "ziehen" und damit heftige Schmerzen auslösen. Weil die Verwachsungen bei normalen bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder CT kaum sichtbar sind, wird oft erst nach anderen Ursachen gesucht, bis der Verdacht auf die Verwachsungen fällt.



Starke Vernarbungen können aber auch akut lebensgefährliche Situationen auslösen, wenn sie zum Beispiel den Dünndarm abklemmen und so zu einem Verschluss führen. Darüber hinaus sind Verwachsungen eine mögliche Ursache für einen unerfüllten Kinderwunsch.