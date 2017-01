Von einer Verstopfung spricht man in der Regel, wenn weniger als drei Mal pro Woche der Darm entleert wird. Typische Symptome sind ein harter, klumpiger Stuhl, eine unvollständige Entleerung oder ein hoher Pressdruck, der beim Stuhlgang aufgebracht werden muss. Weil bestimmte Lebensgewohnheiten den Darm träge machen, lässt er sich durch einige Veränderungen wieder aktiver machen. Die folgenden Empfehlungen sollen dabei helfen:

Darmfreundlich essen

Bildrechte: IMAGO Je fettiger das Essen, desto höher ist das Verstopfungsrisiko. Wer seine Verdauung anregen will, greift lieber zu ballaststoffreichen Lebensmitteln. Sie erhöhen das Stuhlvolumen, vorausgesetzt man trinkt ausreichend dazu. So kann man getrocknete Pflaumen, Äpfel oder Aprikosen am besten über Nacht in kaltem Wasser einweichen und am nächsten Morgen pur oder im Müsli essen. Joghurt und Buttermilch regen die Verdauung an, vermischt mit Leinsamen oder Weizenkleie erhöht sich das Stuhlvolumen. Wer bisher wenig Ballaststoffe gegessen hat, sollte lieber mit kleinen Mengen anfangen.

Ausreichend trinken

Bildrechte: IMAGO Der Darm braucht Flüssigkeit, um Stuhl zu bilden. Eineinhalb bis zwei Liter sollte man am Tag trinken, damit die Verdauung reibungslos funktioniert. Ein gutes Hausmittel ist, morgens auf nüchternen Magen ein großes Glas angewärmtes Wasser zu trinken. Fruchtsaft und Kaffee wirken zusätzlich anregend. Schwarzer Tee wirkt dagegen eher verstopfend.

Medikamente checken

Bildrechte: dpa Es gibt zahlreiche Medikamente, die zu einem trägen Darm führen können. Dazu gehören beispielsweise Eisenpräparate, kalziumhaltige Medikamente gegen Sodbrennen, einige Bluthochdruckmedikamente sowie starke Schmerzmittel. Bei anderen Präparaten gibt es verdauungsfreundlichere Alternativen. Das sollte man mit seinem Arzt besprechen. Einige Schmerzmittel wie Morphin sollten gleich von vornherein zusammen mit Abführmitteln verordnet werden.

Nichts unterdrücken

Wenn man das Gefühl hat, dass man den Darm entleeren muss, dann sollte man dem auch nachgeben. Der Darm mag es nämlich gar nicht, wenn der Stuhlgang aufgeschoben wird. Auch dadurch verlangsamt sich die Darmaktivität.

Bauchmuskeln trainieren

Bildrechte: Colourbox.de Schon mit kleinen Übungen, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, kann man viel erreichen. Und das Beste, man kann dafür gleich im Bett liegen bleiben. Hier sind drei Trainingstipps. Erste Übung: Radfahren auf dem Rücken. Beine in die Höhe strecken und kräftig in die Pseudo-Pedalen treten. Zweite Übung: Im Liegen abwechselnd die Knie so nah wie möglich an den Bauch heranziehen. Etwa zehn Sekunden halten, zehn Mal wiederholen. Dritte Übung: Im Liegen beide Beine anwinkeln und abwechselnd sanft zur Seite drehen.

Selbstmassage für den Darm