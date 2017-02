Detox ist eine Abkürzung für das englische Wort Detoxification, zu Deutsch: Entgiftung. Dahinter steckt folgender Gedanke: Wir nehmen täglich Chemikalien auf, die uns krank machen, darunter Cadmium aus Kunstdünger, Pestizidrückstände in Brot, Obst und Gemüse, die gefürchteten Weichmacher aus Plastikverpackungen und natürlich Industrie- und Verkehrsabgase. Von all diesen Giften soll der Körper befreit werden. Aber wie?

Bei einer Detox-Kur ernährt man sich eine Zeitlang nur von Säften aus Obst und Gemüse, ähnlich wie beim klassischen Heilfasten. Dazu gibt es aber noch Mineralstoffe. Das kann man allein zu Hause in einem Kurhaus durchführen. Bei einer Kur gibt es auch noch Detox-Massagen und Hautbehandlungen, die den Entgiftungsprozess unterstützen sollen, bis die Schadstoffe ausgeschieden werden.

Bildrechte: IMAGO

In die Abteilung für Naturheilkunde des Immanuel-Krankenhauses in Berlin kommen immer wieder Patienten, die denken, dass sie dort eine Detox-Kur machen können. Oft glauben sie, Gifte im Körper zu haben, die sie nicht loswerden. Oder sie haben gerade eine Chemotherapie hinter sich und tragen tatsächlich noch Gifte im Körper. Der leitende Arzt Dr. Rainer Stange ist emotional gesehen immer bei diesen Patienten und möchte ihnen gern helfen. Doch rational gesehen stellen sich ihm beim Thema "Detox" die Nackenhaare auf: "Detox schwappte vor 15 Jahren aus den USA zu uns herüber. Ziel war es, die toxische Belastung des Körpers zu senken. Diese Idee und der Anspruch dahinter sind durchaus löblich. Doch der Begriff ist reines Marketing."



Die Idee ist keineswegs neu. Im Gegenteil: Was früher schlicht als Heilfasten bezeichnet wurde, hat nun einen neuen Stempel bekommen und wird teuer vermarktet.