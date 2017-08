Bildrechte: IMAGO

Diabetespatienten sollten sich so früh wie möglich mit ihren Füßen beschäftigen. Oberarzt Dr. Stefan Vehlow vom zertifizierten Wund-Zentrum an den Muldentalkliniken Grimma erklärt: "Wenn die ersten Infektionen und Probleme am Vorfuß auftreten, müssen die Patienten geschult und informiert werden. Am besten sollten sie dann von Hausarzt, Fußpflege, Örthopädietechnikern und Hautpflegern kontrolliert werden. So könnten Situationen verhindert werden, die zur Amputation führen."



Aber wie entsteht überhaupt ein Diabetischer Fuß und was macht ihn so gefährlich? Die Entwicklung beginnt mit einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel und läuft in einer Art Kettenreaktion ab: Der hohe Blutzucker schädigt Gefäße und lässt Nerven unterversorgt. Dadurch merken Betroffene oft gar nicht, wenn die Haut an den Füßen eingerissen, entzündet oder anderweitig verletzt ist. So entstehen in kurzer Zeit Wunden, die nicht verheilen. Als Folge müssen oft Zehen oder Füße amputiert werden. Der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) zufolge werden jährlich 50.000 Füße in Deutschland als Folge einer Diabeteserkrankung amputiert, alle 15 Minuten verliert ein Mensch eine Extremität.



Die DDG weist darauf hin, dass das Ausmaß der Extremitäten-Entfernung Auswirkungen auf die Lebenserwartung hat. Denn es macht einen Unterschied, ob eine Majoramputation (große Amputation) durchgeführt wird, also eine Abtrennung oberhalb der Knöchelregion, oder eine Minoramputation (kleine Amputation) unterhalb des Knöchels: Nach einer Majoramputation überlebt nämlich nur ein Viertel der Patienten die nächsten fünf Jahre. Bei einer Minoramputation sind es dagegen 80 Prozent.