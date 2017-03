Die Schilddrüse sieht aus wie ein Schmetterling, ist nur 20 Gramm leicht und sitzt in unserem Hals unterhalb des Kehlkopfes. Doch wozu haben wir dieses Organ eigentlich? Die Frage stellt sich für viele erst, wenn die Schilddrüse nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Was gern unterschätzt wird, denn sie ist die wichtigste hormonproduzierende Drüse des Körpers und gewissermaßen Taktgeber für viele Körperfunktionen.

Die Aufgabe der Schilddrüse klingt einfach: Sie ist im Wesentlichen für die Herstellung von zwei Hormonen verantwortlich, die sie mithilfe von Jod produziert, das aus der Nahrung kommt und in der Drüse gespeichert wird. Die beiden Hormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) werden von der Schilddrüse ins Blut abgegeben und regulieren praktisch den gesamten Stoffwechsel. Sie wirken auf Herz und Kreislauf, auf den Blutdruck, haben Einfluss auf Wachstum, Nerventätigkeit, Muskulatur und Verdauung. Man könnte sagen, die beiden Hormone sind die "Motorsteuerung" unseres Körpers. Sie bestimmen, ob unser Körper "hochtourt" und Stoffwechselprozesse beschleunigt ablaufen, oder ob das Tempo des Stoffwechsels heruntergefahren wird.

Wenn die Funktion der Schilddrüse gestört ist, schleichen sich Symptome ein, die zunächst Rätsel aufgeben. Ein Grund dafür, dass so eine Störung oft nicht auf Anhieb diagnostiziert wird. Allgemeine Unruhe, Herzbeschwerden, Schweißausbrüche, ständiger Appetit, aber auch Müdigkeit, Antriebslosigkeit, häufiges Frösteln, oder Konzentrationsschwächen können durch eine Schilddrüsen-Fehlfunktion ausgelöst werden. Das sind die häufigsten Krankheitsbilder:

Hashimoto-Thyreoiditis Dabei handelt es sich um eine Autoimmunentzündung der Schilddrüse. Bei Autoimmunerkrankungen greift sich der Körper gewissermaßen selbst an. Die Hashimoto-Thyreoiditis wurde nach ihrem Entdecker, dem japanischen Arzt Hakaru Hashimoto (1881-1934), benannt. Der Entzündungsprozess verläuft schleichend, weswegen die Krankheit oft spät erkannt wird. Hashimoto kann zwar nicht geheilt, aber mit Schilddrüsenhormonen gut behandelt werden.

Kalte Knoten Hierbei handelt sich es um Schilddrüsengewebe, was keine Hormone produziert. In etwa ein bis fünf Prozent der Fälle ist das Gewebe bösartig. Hier gibt es keine Alternative zur Operation.

Eine vergrößerte Schilddrüse oder Knoten machen lange Zeit keine Beschwerden. Deswegen sollte man seine Schilddrüse ab und zu mit einem Schlucktest beobachten. Man benötigt dafür einen Handspiegel und ein Glas Wasser. Und so geht’s:

Heute wird die Diagnose meist schnell gestellt, vor allem wenn typische Symptome wie Herzrasen, Unruhe oder eine starke Gewichtsabnahme auftreten. Es gibt aber auch Fälle, wo die Symptome nicht so typisch sind, zum Beispiel bei Frauen, die sich eigentlich wohl fühlen, aber bei denen die Monatsblutung unregelmäßig ist oder eine Schwangerschaft nicht zustande kommt. Eine Funktionsstörung der Schilddrüse kann auch Ursache sein, wenn Diabetiker ihre Zuckerwerte nicht in den Griff bekommen. Oder wenn sich eine Osteoporose verschlechtert, weil der Knochenabbau durch die Überfunktion gesteigert wird.

Im Rahmen des normalen Gesundheitschecks, auf den man alle zwei Jahre Anspruch hat, ist die Untersuchung der Schilddrüse dabei. Wenn man Beschwerden hat, muss man dem natürlich eher nachgehen. Auch alle Neugeborenen in Deutschland werden auf eine Schilddrüsenfunktionsstörung hin untersucht. Denn eine unbehandelte Schilddrüsenstörung kann extreme Entwicklungsstörungen bei Kindern verursachen.

Immer bei Verdacht auf einen bösartigen Tumor. Weil nur die OP einen eindeutigen Beweis bringt, was das für ein Gewebe ist. Das "Gute" an Schilddrüsenkrebs ist, dass er langsam wächst. Man hat sehr gute Heilungschancen, wenn man das zeitig behandelt. Es gibt andere Tumorarten, da ist die Überlebensrate nicht so gut.