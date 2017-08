Endlich wieder laufen können! Das ist der Traum vieler querschnittgelähmter Menschen. Gehroboter sollen dieses Wunder möglich machen. Wie ein äußeres Knochengerüst wird das sogenannte Exoskelett an den Körper gelegt. Gurte halten es fest an Beinen und Oberkörper. Über eine kleine Fernbedienung am Handgelenk wird der Roboter gesteuert. Der Patient entscheidet, ob er aufstehen, laufen oder sich setzen möchte. Sogar Treppensteigen ist möglich. Bis zu 2,6 Kilometer pro Stunde schnell läuft der Roboter. Sein Akku reicht laut Hersteller für einen vierstündigen Spaziergang.