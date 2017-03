Was Muskeln, Knochen und Gelenke sind, das ist jedem klar. Und jeder weiß auch, dass sie bei Verletzungen oder zu großer Belastung schmerzen können. Aber was genau sind Faszien und wieso tun sie weh?

Als Faszien werden bestimmte Teile des Bindegewebes bezeichnet. Es handelt sich um feine weißliche Häutchen, die alle Körperstrukturen wie Muskeln, Knochen, Gelenke, Organe und sogar Nerven umhüllen. Es ist ähnlich wie in Inneren einer Orange: Jede Wabe der Frucht ist von einer zarten weißen Hülle umgeben. Sie grenzt die einzelnen Strukturen und Segmente voneinander ab und gibt ihnen Halt. Ganz ähnlich ist es in unserem Körper.

Dr. Robert Schleip Bildrechte: Fascial Fitness Association GmbH

Diese Variante der manuellen Körperarbeit ist nach der amerikanischen Therapeutin Ida Rolf benannt und manipuliert gezielt das Fasziennetz. Bei seiner Arbeit mit vielen Schmerzpatienten erlebte Schleip jeden Tag, dass es den Menschen durch das "Rolfen" viel besser ging. Doch wissenschaftlich erforscht oder sogar bewiesen war dieser Effekt nicht. Der Naturwissenschaftler war unzufrieden, wie wenig die Medizin über dieses Bindegewebe weiß. Mit einem Team der Universität Ulm deckte er auf, was andere Forscher schon ahnten: Faszien sind viel mehr als Füllmaterial. Sie sind vielmehr auch Leitungsbahnen für Signale, also eine Art Sinnesorgan. Sie verleihen uns ein Körpergefühl und sie machen uns beweglich.



Die Wissenschaftler erkannten auch, dass Faszien verdicken oder verfilzen können. In diesem Zustand sind sie weniger elastisch, gleiten nicht mehr optimal und können Schmerzen verursachen. Ist das der Grund für so viele ungeklärte Schmerzsyndrome? Der Beleg steht noch aus. Die Forscher vermuten aber schon jetzt, dass sich auch die positive Wirkung von Akupunktur oder Yoga über die Faszien erklären lässt. Das geheimnisvolle Netzwerk in unserem Körper ist offenbar ein Schlüssel für viele schwer zu behandelnde Krankheiten.