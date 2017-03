Werden ein Körperteil oder auch mehrere Gliedmaßen abgetrennt sind, spricht man von einer Amputationsverletzung. Ob eine spätere Operation gut gelingt, hängt oft auch vom richtigen und umsichtigen Verhalten am Unfallort und der entsprechenden Lagerung des Amputats, also des abgetrennten Körperteils, ab. Je besser abgetrennte Gliedmaßen erstversorgt werden, desto mehr Nervenstränge, Sehnen und Knochen können bei einer Operation rekonstruiert werden.

Von einem Schnappfinger oder schnellenden Finger sprechen Ärzte, wenn sich der Finger nur noch schwer strecken lässt und plötzlich nach vorn"schnalzt". Oft steckt dahinter eine Überlastung der Sehnen. Besonders häufig ist der Daumen betroffen. Ein schnellender Finger bereitet schon lange vorher Probleme, vor allem durch ein unangenehmes Ziehen an der Außen- oder Innenseite des Fingers oder Schmerzen in der Handinnenfläche. Besonders häufig trifft es Menschen, die täglich mit den Händen arbeiten.

Die Sehnen verlaufen durch die Ringbändern. Verdickungen an den Sehnen hemmen die Bewegung der betroffenen Finger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zwei von ihnen sind Sattlermeister Reinmar Tempel aus dem sächsischen Moritzburg und die Kosmetikerin Karin Böhme aus Radebeul. Reinmar Tempel beschreibt sein Problem folgendermaßen: "Es gibt bestimmte Handgriffe, die kann ich mit diesem Daumen nicht mehr durchführen. Wenn ich zum Beispiel einen Steigbügel einklinken will, bereitet das äußerste Schmerzen."



Kosmetikerin Karin Böhme spürt ihre Hände beim Massieren der Kunden. Sie kann bei bestimmten Griffen nicht mehr so fest zugreifen, selbst das Halten einer kleinen Schale bereitet Probleme, ist dabei doch der Daumen besonders gefragt. Zunächst tippt der Arzt bei ihr auf eine Arthrose, also eine Entzündung der Gelenke. Dagegen verschreibt er Schmerzmittel. Als diese jedoch nicht wirken, schickt er Karin Böhme zum Spezialisten. Mittlerweile ist der Daumen auch immer öfter taub. Endlich die richtige Diagnose: Schnappfinger.