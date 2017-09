Die schlechte Nachricht: Ein Fußpilz verschwindet nicht von selbst. Doch die gute Nachricht ist: Wenn er rechtzeitig behandelt wird, wird man ihn auch wieder los. Die menschlichen Füße werden am häufigsten von sogenannten Dermatophyten heimgesucht. Diese Fadenpilze ernähren sich von Hornsubstanz und mögen daher besonders die Füße, an denen sie viel davon finden.

Menschen, die viel an den Füßen schwitzen, sind anfälliger für Fußpilz. Das feucht-warme Klima in Socken und Schuhen mögen die Erreger besonders. Männer haben deutlich häufiger Fußpilz als Frauen. Und auch Patienten mit Durchblutungsstörungen, Diabetiker, Krampfaderpatienten und starke Raucher bekommen schneller Fußpilz. Einige Medikamente wie Kortison erhöhen ebenfalls das Risiko für Fußpilz.

Meist beginnt eine Fußpilzinfektion in den Zehenzwischenräumen. Die Infektion kann aber auch an der Ferse und der Fußsohle auftreten. Sie macht sich zunächst durch starken Juckreiz bemerkbar. Später beginnt die Haut zu nässen, Bläschen zu bilden und einzureißen. Die betroffenen Stellen fangen an zu schmerzen. Im Anfangsstadium ist ein Fußpilz relativ einfach mit Salben, die einen pilzabtötenden Wirkstoff enthalten, zu behandeln. Dabei sollte man auf strenge Hygiene achten. Wer den Fußpilz schnell behandelt, wird ihn in der Regel auch schnell wieder los.

Viele Fälle von Nagelpilz haben einmal als Fußpilz angefangen. Im Gegensatz zum Fußpilz ist ein Nagelpilz aber viel schwerer in den Griff zu bekommen. Anfangs wird der Rand des Nagels brüchig und undurchsichtig. Dann breitet sich der Pilz weiter auf der Nagelplatte aus. Der Nagel wird gelblich und dicker. Privatdozent Dr. Tino Wetzig, Dermatologe an der Asklepios Klinik Weißenfels, empfiehlt, bei Verdacht auf einen Nagelpilz immer den Arzt aufzusuchen: "Viele Patienten fangen erst mal allein an, mit Lack zu behandeln. Aber es ist nicht sinnvoll, da allein herumzudoktern." Denn zunächst gilt es herauszufinden, ob es überhaupt ein Nagelpilz ist. "Es kann sich durchaus auch um eine Wachstumsstörung, eine Psoriasis, also Schuppenflechte, oder in seltenen Fällen auch um einen Tumor handeln", so Dr. Wetzig.