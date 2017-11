Ein Martinshorn hallt durch die Straßen. Über dunkle Häuserfassaden huscht blaues Licht. Es ist kurz vor Mitternacht, als der bewusstlose Peter Witzke in aller Eile in die Notaufnahme eingeliefert wird. Diagnose: Nierenversagen. "Es ging mir ganz schlecht", erzählt der Rentner später. "Abends habe ich meine Tochter gerufen, weil ich Nierenschmerzen und Luftnot hatte." Die Tochter ruft den Rettungsdienst. Als der Notarzt eintrifft, fällt sein Blick auf den Nachttisch. Dort liegt eine Tube Schmerzgel, mit dem Peter Witzke täglich mehrmals Rücken, Schultern und Beine eingerieben hat. Alle drei Wochen verbrauchte er zwei Tuben. Bereits seit einem Jahr. In der Klinik bestätigt sich der Verdacht: Sein Schmerzgel hat das akute Organversagen ausgelöst. Dass ein hilfreiches Medikament seine gelegentlichen Nierenprobleme so dramatisch verschlimmern würde, damit hatte der Rentner nicht gerechnet. Dr. Matthias Janneck, Oberarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, erklärt dazu: "Wenn jemand, der Vorerkrankungen hat, ein bis zwei Tage eine schmerzlindernde Salbe auf einem Gelenk aufträgt, ist nicht mit Nebenwirkungen zu rechnen, aber das großflächige und regelmäßige Auftragen, kann bei einigen Patienten doch zu Nebenwirkungen führen."

In welcher Form man Schmerzmittel zu sich nimmt, spielt keine Rolle. Es kann eine Salbe, ein Gel, es können Tabletten oder ein lösliches Pulver sein. In jedem Fall gelangt der Wirkstoff in die Blutbahn und löst dort biochemische Reaktionen aus. In der Regel stört er die Bildung oder Weiterleitung bestimmter Botenstoffe, die für die Meldung eines Schmerzsignals ans Gehirn verantwortlich sind. Aber genau diese Stoffe beeinflussen auch die Arbeit anderer Organe. Werden sie ausgeschaltet, kann es dazu führen, dass Nieren, Magen oder Herz Schaden nehmen. Wie hoch das Risiko tatsächlich ist, hat eine Studie der Uniklinik Kopenhagen ermittelt. Dort untersuchte man zwei Wirkstoffe, die es auch in Deutschland rezeptfrei in der Apotheke gibt: "Wir stellten in unserer Studie fest, dass die Einnahme von Diclofenac, mit einem um 50 Prozent erhöhten Risiko von Herzstillstand verbunden war und die Einnahme von Ibuprofen mit einem um 31 Prozent erhöhten Risiko von Herzstillstand", erläutert Dr. Kathrine B. Sondergaard, Kardiologin am Kopenhagen University Hospital.