Doch vor fettem Käse muss niemand Angst haben, denn mehrere Studien zum Fettgehalt im Käse geben Entwarnung. Eine irische Studie, die Anfang 2017 in Dublin ausgewertet wurde, konnte sogar beobachten, dass Menschen, die fettreichen Käse zu sich nahmen, sogar schlanker waren als diejenigen, welche zur Light-Variante griffen. Parallel dazu konnten die Wissenschaftler auch keinen Anstieg des LDL-Cholesterins feststellen, so Emma Feeney, Ernährungswissenschaftlerin und eine der Autorinnen der vom irischen Gesundheitsministerium finanzierten Studie. In einem Zeitraum von vier Jahren wurden dazu 1.500 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren untersucht.



Aber auch bei Käse macht die Dosis das Gift. Am Ende des Tages zählt der Gesamtfettgehalt, den man zu sich nimmt. Und trotzdem gibt es einen kleinen Unterschied, so Prof. Stefan Lorkowski, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: "Die Wirkung der Fettsäuren ist von der Art der Lebensmittel, in denen sie stecken, abhängig." Das heißt, ein Käsebrot ist deutlich gesünder als ein Wurstbrot, obwohl beide Lebensmittel gesättigte Fette enthalten. Das Kalzium und das Protein machen den Käse zu einem gesünderen Lebensmittel als die Wurst. Denn im Käse stecken zudem hohe Mengen an Kalzium und hochwertige Proteine. Lorkowski erklärt: "Einige Studien haben gezeigt: Ein vermehrter Käsekonsum ist mit einem geringeren Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert. Studien zum Wurstverzehr zeigen in der Regel das Gegenteil."



Schuld daran sind die verschiedenen Arten von gesättigten Fetten. Milchfettsäuren der Kuhmilch sind gut für Herz und Kreislauf, gesättigte Fette der Palmitinsäure, die in Wurst, aber auch in Sahne oder Butter vorkommt, führt dagegen möglichweise zu Herz-Kreislauferkrankungen. Daher Finger weg von Light-Produkten. Käse darf ruhig fett sein.