Jenaer Kürbisforschung

Bildrechte: Daniela Dufft Ernährungswissenschaftler der Universität Jena um Dr. Volker Böhm erforschen seit einiger Zeit das im Kürbis enthaltene Lutein (vom lateinischen luteus: goldgelb), das zu den am häufigsten vorkommenden Carotinoiden zählt. Der gelbe Farbstoff soll vor der sogenannten Makuladegeneration schützen. Für das Sehen ist unter anderem die Netzhaut des Auges verantwortlich, insbesondere die die Makula, den so genannten "Gelben Fleck", an der sich besonders viele Sinneszellen befinden. Die Farbe des Flecks, der lateinisch macula lutea heißt, entsteht durch Pigmente wie Lutein. Im Alter werden die Farbstoffe im Auge abgebaut und die Netzhaut kann erkranken. Bei der Makuladegeneration schwindet die Sehschärfe. Beim Sehen zeigt sich dies zunächst durch einen unscharfen Fleck, der sich im Zeitverlauf vergrößern und bis zum Erblinden führen kann. In einer Studie haben die Jenaer herausgefunden, dass Lutein diesen Prozess stoppen kann. Wer regelmäßig Luteinpräparate einnahm, stärkte seine Makula. Das beugt einer Makuladegeneration vor und verbessert das Sehen. Wie viel Lutein dafür nötig ist, wird noch erforscht.

Kürbiskerne als pflanzliche Heilmittel gegen Prostata- und Blasenbeschwerden

Kürbiskerne stecken voller Phystosterine. Diese pflanzlichen Substanzen sind dem menschlichen Cholesterin sehr ähnlich. Essen wir vermehrt davon, soll das den Cholesterinspiegel senken. Kürbiskerne sind auch für ihre Wirkung gegen Prostatabeschwerden bekannt.

Bildrechte: IMAGO Außerdem enthalten die Kerne die Aminosäure Tryptophan, das der Körper bruacht, um das Glückshormon Serotonin zu bilden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Österreich eine ganz eigene Kürbissorte mit besonders dünnwandigen Kernen gezüchtet. Sie mussten für die Gewinnung von Kürbiskernöl nicht mehr geschält werden. Auch das Öl enthält reichlich Phytosterine und die ungesättigte Fettsäure Linolen oder auch Linolsäure. Gemeinsam mit dem Vitamin E stärkt sie die Blasenmuskulatur. Wer nachts häufiger auf die Toilette muss, sollte deshalb unbedingt regelmäßig zu Kürbiskernen und Kürbiskernöl greifen.

Tipp: Kürbiskerne selber schälen – So funktioniert's: Vom Kürbis den Deckel abschneiden und mit einem Löffel die Kerne herausschälen. Die Kerne in einem Küchensieb gründlich abspülen und vom Fruchtfleisch und Fasern befreien. Die abgewaschenen Kerne trocknen lassen. Anschließend auf Backpapier verteilen und mit einem Nudelholz die Kerne walzen, bis die Schalen aufbrechen.



Die Kerne in einem Topf mit kochendem Wasser ca. eine halbe Stunde köcheln lassen. Wenn die Hüllen an der Oberfläche schwimmen und die Kerne an den Boden des Topfes gesunken sind, die Hüllen abschöpfen und die Kerne durch ein Sieb abgießen. Trocknen lassen. Je nach Geschmack im Backofen oder einer Pfanne leicht anrösten.

Der beliebteste Speisekürbis kommt aus Japan

Bildrechte: IMAGO Der japanische Hokkaido-Kürbis zählt bei uns inzwischen zu den am meisten verwendeten Speisekürbisarten. Er enthält weniger Wasser, dafür aber mehr Geschmack und gesunde Inhaltsstoffe. Angeblich soll er siebenmal so viel Beta-Carotin enthalten wie herkömmliche Gartenkürbisse. Da seine Schale nur sehr dünn ist, kann man ihn mit Schale essen. Man sollte ihn nur nicht zu lange kochen. Er lässt sich besonders gut lagern, ohne seine Vitamine zu verlieren.

Vorsicht giftig: Ungenießbare Bitterstoffe

Anders als bei anderen Gemüsesorten sind die Bitterstoffe, die manche Kürbisse entwickeln können, gesundheitsschädlich. Die sogenannten Cucurbitacine greifen die Magen- und Darmschleimhaut an. Sie stecken vor allem in Zierkürbissen, aber auch in manchem Speisekürbis. Bitter schmeckende Kürbisse sollten deshalb lieber nicht verzehrt werden.

