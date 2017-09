Ein klassischer Fall beim Hausarzt: Ein Mann, leicht übergewichtig, kommt humpelnd-hüpfend in die Sprechstunde. Er sei nachts mit heftigen Schmerzen in der rechten großen Zehe aufgewacht. Bei der Untersuchung zeigt sich: Die Zehe ist hochrot, geschwollen und schmerzt bei jeder Berührung. Es stellt sich heraus, dass die Harnsäurekonzentration in seinem Blut erhöht ist. Die Diagnose ist schnell gestellt: Der Patient hat einen akuten Gichtanfall. Doch was genau ist die Gicht eigentlich?