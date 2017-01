Was bringt die Haut im Winter aus der Balance? Es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, das bei den Talgdrüsen anfängt. Sie sitzen überall auf der Hautoberfläche und produzieren unentwegt ein Gemisch aus Wasser und Fett. Diese "körpereigene Creme" hält die Haut einerseits schön geschmeidig. Andererseits bildet sie aber auch einen Schutzfilm. Er verhindert, dass der Körper Feuchtigkeit verliert und dass sich krankmachende Bakterien und Pilze ansiedeln. Wenn die Temperaturen im Winter jedoch unter acht Grad fallen, arbeiten die Talgdrüsen nicht mehr optimal und der Schutzfilm versiegt. Die Haut wird trocken, und das löst einen Juckreiz aus. Sie ist auch nicht mehr so elastisch und reißt dadurch schneller ein. Weil die Fettschicht fehlt, verdunstet der ganze Körper jetzt auch mehr Wasser. Hinzu kommt, dass sowohl die kalte Winterluft draußen als auch die warme Heizungsluft drinnen selbst extrem trocken sind und zusätzlich Feuchtigkeit entziehen. Die richtige Hautpflege ist deswegen in der kalten Jahreszeit besonders wichtig.

"Hautärztin aus Leidenschaft"

Dr. Yael Adler nennt sich selbst "Hautärztin aus Leidenschaft" und hat einen Bestseller über das größte Organ des Menschen geschrieben. Sie sagt, wir setzten unsere Haut zu vielen industriellen Kosmetikprodukten aus. Auf Duschgele, Peelings, Deos, Körperlotionen, Öle und vieles mehr sollte man aber lieber verzichten.

Wer zu viel wäscht, stinkt!

Wir modernen Menschen leiden alle mehr oder minder an einem Waschzwang. Viele Duschen mehrmals täglich. Andere baden sogar einmal am Tag. Für unsere Haut ist beides eine Katastrophe. Schon das heiße Wasser allein entfettet. Die Seifen und Duschgele aber setzen noch eins obendrauf. Ist der Säureschutzmantel schließlich "kaputtgeseift", dann ist die Oberfläche fettfrei und trocken. Jetzt können sich leichter Keime einnisten, die einen unangenehmen Körpergeruch erzeugen. Wir fangen an zu stinken!

Dr. med. Yael Adler Bildrechte: IMAGO Wer den natürlichen Schutzmantel der Haut bewahren möchte, sollte also bereits bei der Reinigung einige Regeln beachten. Dr. Yael Adlers rät: "Auf Bäder besser ganz verzichten. Duschen am besten nur mit mäßig warmen Wasser und nicht unbedingt jeden Tag. Zum Waschen eignen sich besonders synthetische Waschsubstanzen mit dem saurem pH-Wert von 5,5 sowie ohne Duftstoffe, Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Übrigens braucht man nicht den ganzen Körper einseifen. Reinigen Sie nur die Krisenherde wie Füße, Achseln, Leistengegend und Pofalte mit Waschlotion und nicht den ganzen Körper."

Hautöl ist Körperverletzung

Die wichtigste Botschaft der Hautspezialistin voran: "Nicht zu viel! Geben Sie Ihrer Haut die Chance, in ein natürliches Gleichgewicht zu kommen." Doch welches Produkt für welche Körperregion? Dr. Adler empfiehlt fürs Gesicht Cremes, die die Poren nicht verstopfen, keine Mineralöle enthalten und aus hautverwandten Fetten bestehen. Noch ein persönlicher Tipp der Medizinerin: "Man sollte nicht das ganze Gesicht einschmieren, sondern nur die trockenen Zonen wie die Jochbeine, die T-Zone, also Stirn, Nase und Kinn, und die Lippen." Beim Körper rät Dr. Adler zu Lotionen, die den Harnstoff Urea enthalten. Er wirkt rückfettend. Besonders Füße, Beine und Arme sollten damit häufig gepflegt werden: "In alten Zeiten haben die Menschen sich direkt Urin auf die Haut aufgetragen, um von seinem Bestandteil Urea zu profitieren. Das roch aber streng. Harnstoff alleine ist dagegen geruchsfrei und auch nicht keimhaltig. Lotionen mit Urea werden heute synthetisch hergestellt." Von Einreibungen mit Öl-, Argan- oder Kümmelöl usw. hält die Dermatologin übrigens gar nichts: "Es vermischt sich mit dem natürlichen Hautfett und löst es aus der Haut heraus. Das trocknet sie aus. Wer sein Baby mit Babyöl einreibt, begeht damit im Grunde Körperverletzung."

Krebsgefahr durch Lippenfettstift

Alles, womit wir unsere Lippen pflegen oder verschönern, "essen" wir durch Ablecken von den Lippen auch. Das bedeutet, bei durchschnittlichem Gebrauch, "futtern" Nutzer vier Lippen- oder Lippenpflegestifte pro Jahr. Doch Erzeugnisse zur Lippenpflege enthalten oft Mineralölprodukte. Das dürfen sie auch, aber nur, wenn diese speziell gereinigt sind.

Bildrechte: IMAGO Wenn nicht, dann können sie sogenannte MOAH enthalten, Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons. Das ist eine Gruppe chemischer Verbindungen, die auch aromatische Kohlenwasserstoffe genannt werden. Einige Vertreter von ihnen haben sich zumindest im Tierversuch mit Mäusen in hoher Konzentration als krebserregend herausgestellt. Experten haben festgestellt, solche MOAH kommen immer wieder auch in Pflegemitteln vor. In fünf von 25 untersuchten Produkten waren bis zu 3000 Mal so viele MOAH enthalten, wie in Lebensmitteln erlaubt sind.



Entwarnung gab es bei klassischen Lippenstiften. Alle untersuchten waren frei von MOAH. Die Hälfte der Pflegestifte fiel hingegen durch. Es empfiehlt sich, das Kleingedruckte auf den Lippenpflegestiften lesen. Finden sich unter den Inhaltstoffen Paraffin, Paraffinum Liquidum, Ceresin, Petrolatum, Mineral Oil oder Mikrokristallines Wachs, dann sollte man diese Produkte sicherheitshalber meiden.

Geheimtipp Sheabutter