Eine Erkältung ist die häufigste Grund für eine vorübergehende Heiserkeit. Bildrechte: IMAGO

Zum Glück geht das in der Regel nach in ein paar Tagen vorüber. Dauert die Heiserkeit jedoch länger als drei Wochen an, sollte ein HNO-Arzt oder ein Phoniater, also ein Facharzt für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen, aufgesucht werden.



Die Ursachen für Stimmstörungen sind vielfältiger als häufig angenommen. Die folgende Übersicht zeigt, was sich neben der erwähnten Erkältung noch auf die Stimme legen kann: