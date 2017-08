Hauptsache Gesund | 24.08.2017 | 21:00 Uhr Lippenbläschen, Genitalherpes, Gürtelrose

Fast jeder trägt Herpesviren in sich – oft unbemerkt. Sie werden aktiv, wenn das Immunsystem schwächelt. Je nach Art äußern sie sich in Form von Bläschen an der Lippe oder im Genitalbereich oder rufen eine Gürtelrose hervor. Was lässt sich den Erregern Herr werden?

von Michael Kästner