Es klingt wie ein Märchen: Bei Ihrem nächsten Apothekenbesuch drückt Ihnen der Apotheker einen Stab in die Hand und binnen Sekunden wissen Sie, ob Ihr Herz möglicherweise Anzeichen eines bislang nicht diagnostizierten Vorhofflimmerns zeigt. Rechtzeitig erkannt, rettet der kleine Stab aus Edelstahl vielleicht Ihr Leben. Das Tolle an dieser Geschichte ist: Der vermeintliche Zauberstab existiert wirklich.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Universitätsklinikum Aachen hat in einer großen Studie die Werte von 6000 Probanden gesammelt, die in 90 teilnehmenden Apotheken getestet wurden. Für die Teilnehmer war sofort klar, ob es Handlungsbedarf gibt. Sie nehmen den Stab für eine Minute in beide Hände. In dieser Zeit misst er die elektrische Aktivität des Herzens. Ist alles in Ordnung, leuchtet er grün, gibt es Auffälligkeiten, blinkt ein rotes Licht.



Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung, die zwar nicht heilbar ist, aber mit blutverdünnenden Medikamenten oder einer Operation therapiert werden kann. Oftmals wissen Betroffene aber gar nicht, in welcher Gefahr sie schweben, ein EKG beim Arzt, das Klarheit schafft, wird meist erst nach einem Herz-Vorfall geschrieben. Das kann für manchen zu spät sein.