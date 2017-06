Auch die Auslöser der starken Beschwerden können verschieden sein: Meist sind es ruckartige Bewegungen wie Bücken oder schnelles Aufstehen, zum Beispiel aus dem Bett, aber auch Fehlbelastungen durch falsches Heben schwerer Lasten. Oft führt der Hexenschuss zu Bewegungseinschränkungen und Schonhaltungen aufgrund stark verspannter Muskeln. Die Anspannung der Muskulatur ist aber ein wichtiger Schutzmechanismus: Sie unterstützt die Wirbelsäule in ihrer Haltefunktion. Dadurch kann zum Beispiel verhindert werden, dass Wirbelkörper oder Bandscheiben verrutschen und Schaden am Rückenmark anrichten.

Im Mittelalter kannte man noch keine medizinische Erklärung für den plötzlich auftretenden Schmerz. Man glaubte, es ginge nicht mit rechten Dingen zu und machte überirdische Mächte dafür verantwortlich. Es herrschte die Meinung, Hexen würden mit unsichtbaren Pfeilen auf Menschen schießen und so für die starken Schmerzen verantwortlich sein. Auch wenn die wirklichen Ursachen heute bekannt sind, hat sich der Name im Volksmund bis in unsere Zeit gehalten.

Mit einem Hexenschuss muss man nicht sofort zum Arzt gehen. Mit einer kurzzeitigen Schonhaltung, Schmerz- und Wärmebehandlungen bessern sich die Schmerzen oft schon nach nur ein bis zwei Tagen. Halten sie länger an, kann der Hausarzt eine Schmerzspritze geben. Nur in seltenen Fällen ist es nötig, sich einem Orthopäden vorzustellen. Tritt ein Hexenschuss häufiger auf, sollte man die Ursache jedoch abklären lassen.

Stufenlagerung Bei einem akuten Hexenschuss ist es wichtig, die verspannten Muskeln im unteren Rücken so gut wie möglich zu entspannen, damit eine eventuell verrutsche Bandscheibe wieder zurück in ihre richtige Position finden kann. Dazu mit dem Rücken auf den Fußboden oder das Sofa legen und die Beine im rechten Winkel auf einem Stuhl, Hocker oder der Lehne des Sofas ablegen. Die Unterschenkel sollten dabei möglichst komplett aufliegen, um die Wirbelsäule zu entlasten und Druck und Gewicht vom unteren Rücken zu nehmen.

Schmerztherapie Schmerztabletten: Die meisten Menschen, die die Hexe schmerzhaft erwischt hat, suchen zuerst Rat in einer Apotheke. Beim Griff zur Tablette sind am besten Wirkstoffe geeignet, die den Schmerz unterdrücken, entzündungshemmend wirken und die Muskulatur entspannen – zum Beispiel das Antirheumatikum Ibuprofen. Doch Vorsicht: Die Einnahme kann über eine längere Zeit Nebenwirkungen haben und zum Beispiel zu Magengeschwüren führen.

Akupunktur: Dass Akupunktur gegen Rückenschmerzen helfen kann, hat eine großangelegte Studie deutscher Wissenschaftler bereits vor zehn Jahren bewiesen. Der Therapeut sticht Nadeln in den schmerzenden Bereich – aber auch in entfernte Punkte. Das beeinflusst die Energieströme im Körper, lindert die Schmerzen und beruhigt die angespannten Muskeln.

Wärmebehandlung

Auch Wärme ist ein gutes Mittel zur Behandlung eines Hexenschusses. Sie fördert die Durchblutung und lockert so die verspannte Muskulatur. Wer es nicht in die heiße Wanne oder unter die Dusche schafft, dem helfen Wärmepflaster, Wärmepacks, Heizkissen oder die Bestrahlung mit einer Rotlichtlampe. Auch Heilschlamm, eine sogenannte Fangopackung, kann die Beschwerden lindern. Dazu wird der Fango-Schlamm auf 50 Grad erhitzt und als Umschlag, Packung oder Bad angewendet.



Viele Wärmesalben oder -pflaster enthalten den Wirkstoff Capsaicin. Dabei handelt es sich um ein Alkaloid aus scharfen Paprika- oder Chilischoten. Der Schärfe- und Hitzereiz regt die Durchblutung an, wird aber nicht von jedem gut vertragen, da er auf der Haut stark brennen kann. Eine gute Alternative ist ein Kartoffelwickel. Dazu Kartoffeln kochen, mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken und den heißen Kartoffelbrei in ein Tuch wickeln. Als Wärmeauflage auf den Rücken legen, bis sie abgekühlt ist.