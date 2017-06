Bildrechte: IMAGO

Das Menthol in der Minze dockt im Mund an die Rezeptoren, die sonst Kälte melden. Sie reagieren auf das Menthol und sorgen für ein Erfrischungsgefühl. Warm getrunken hilft das Getränk auch besser als ein gekühltes. Trinken wir nämlich ein eiskaltes Getränk, heizt sich der Körper auch, um seine Temperatur von 37 Grad zu halten. Man erreicht also genau das Gegenteil.



Auch Pfefferminzöl hilft. Ein paar Tropfen auf den Schläfen oder in den Kniekehlen verrieben sorgen für ein angenehm kühles Gefühl.