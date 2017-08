Wenn das Hörvermögen nachlässt, bemerken Angehörige, Kollegen und Freunde es oft eher, als die Betroffenen selbst. Der Grund: Hörverlust ist ein schleichender Prozess. Wer schwer hört, gewöhnt sich daran und nimmt es zunächst nicht wahr. Irgendwann wird es dann zu einer bösen Ahnung: Wenn es zum Beispiel schwieriger wird, einem Gespräch zu folgen, weil im Hintergrund mehrere Menschen durcheinander reden. Wenn es zu überraschenden Beinahe-Unfällen kommt, weil ein vorbeifahrendes Fahrzeug vermeintlich aus dem Nichts erscheint. Wenn es schwierig wird, am Telefon alles richtig zu verstehen. Wenn Schauspieler im Fernsehen scheinbar undeutlich reden. Das alles sind Warnsignale, die viele Betroffene über lange Zeit nicht wahrhaben wollen.

Lärm tötet Sinneszellen

Unsere Ohren sind nahezu permanent im Dienst. Bildrechte: IMAGO Wer schwerhörig ist, gehört zum "alten Eisen"! So jedenfalls lautet ein weit verbreitetes Vorurteil. Für frühere Generationen mag das sogar gestimmt haben, doch heute gilt es nicht mehr, denn Verschleißerscheinungen der Sensoren im Innenohr machen sich mitunter bereits im Alter von etwa 40 Jahren bemerkbar, manchmal sogar früher. Warum? Unsere Welt ist erheblich lauter geworden. Wir bewegen uns täglich im Straßenverkehr, hören Musik über Kopfhörer, nutzen Maschinen und fast dauernd Kommunikationsgeräte wie Smartphones.

Werden die Ohren dauerhaft belastet, nehmen sie Schaden. Bildrechte: IMAGO Nicht jedes Geräusch schadet unserer Gesundheit unmittelbar. Doch in der Summe und bei dauerhafter Einwirkung auf das Gehör, hinterlässt der Lärm Spuren: "Stellen Sie sich vor, ein Sturm bläst unablässig in einen Wald hinein. Was passiert?" Hörakustikermeister Karsten Fischer nutzt gern diese Metapher, um die Vorgänge im Ohr verständlich zu machen: "Die Bäume am äußeren Rand des Waldes biegen sich zunächst nur unter dem Druck des Sturms. Sie halten eine ganze Weile stand. Aber irgendwann brechen sie und dann sind sie nicht mehr zu retten. So ähnlich läuft das in unserem Hörorgan ab. Der Schalldruck tötet die Sensoren, die kleinen Härchen im Innenohr, nach und nach ab. Wenn zu viele Härchen nicht mehr leben, hören wir bestimmte Tonhöhen einfach nicht mehr." In der Regel sind das zunächst die höheren Töne. Ein Grund, weshalb es Älteren oft besonders schwer fällt, Kinder- und Frauenstimmen zu verstehen. "Unser Ohr ist für einen Gebrauch über so viele Jahrzehnte nicht geschaffen", erklärt Karsten Fischer weiter: "Darum ist altersbedingte Schwerhörigkeit oft eine natürliche Erscheinung. Aber man kann etwas tun, damit das Gehör länger fit bleibt.

Wie laut ist was? Lärm wird in Dezibel (dB) gemessen. Ab einem Schalldruck von etwa 80 dB leidet unser Gehör bereits. Aber was ist wie laut? Hier einige Beispiele:

Unterhaltung in vollem Lokal: ca. 70 dB,

Dunstabzugshaube: ca. 75 dB,

Staubsauger: bis 80 dB,

Straßenverkehr: bis 85 dB,

Walkman mit Kopfhörer: ca. 85 dB,

Haartrockner/Fön: ca. 85 dB,

Fräsmaschine: ca. 90 dB,

E-Gitarre: ca. 90 dB,

Diskothek: ca. 100 dB,

Motorkettensäge: ca. 110 dB,

(Messungen: WDR, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt)

Ruhe schützt das Gehör

Ruhephasen sind wichtig für Körper, Seele – und die Ohren! Bildrechte: IMAGO Wo erleben wir heute noch Ruhe? Vielleicht im Urlaub, an einem windstillen Abend in der Natur? Im lärmenden städtischen Alltag kaum. Wo sich Lärm nicht vermeiden lässt, sollte man dem Ohr Erholungspausen gönnen, raten HNO-Ärzte und Psychologen.



Was ist damit gemeint? Sowohl am Arbeitsplatz, als auch im häuslichen Umfeld gibt es Räume, die besonders still sind. Sie sollten bevorzugt genutzt werden. Wenn möglich, sollten Störgeräusche ausgeschaltet werden. Dazu gehören offene Fenster, durch die Straßenlärm dringt, Ventilatoren, laute Klimaanlagen und natürlich Dauerbeschallung. Ständig laufende Hintergrundmusik oder ein immerfort laufender Fernseher zehren an den Nerven und stressen das Gehör, selbst wenn der Lärmpegel die Schädlichkeitsgrenze von 80 Dezibel noch nicht erreicht. Und ein Tipp vor allem für Männer: Verwenden Sie beim Hantieren mit lauten Maschinen auf jeden Fall Gehörschutz! Männer setzen sich im Laufe ihres Lebens häufiger gesundheitsschädlichen Lärmquellen aus und verlieren ihr Hörvermögen daher statistisch eher als Frauen.

Ohrenstäbchen machen das Ohr nicht freier. Im Gegenteil. Bildrechte: IMAGO Wenn das Gehör nachlässt, ist eine Untersuchung durch einen HNO-Arzt unbedingt notwendig. Denn neben natürlichen Alterserscheinungen können auch Erkrankungen die Ursache sein: Entzündungen, ein verletztes Trommelfell oder eine Verkalkung der Gehörknöchelchen (Otosklerose). Mitunter verstopft einfach zu viel Ohrenschmalz den Gehörgang. "Das passiert vor allem jenen, die regelmäßig versuchen, ihre Ohren mit Wattestäbchen zu reinigen.", erklärt Dr. med. Wiebke Laffers, Oberärztin der HNO-Klinik der Bonner Universität: "Sie glauben, sie würden das Ohrenschmalz beseitigen, stopfen es in Wirklichkeit aber immer tiefer hinein, bis sich vor dem Trommelfell ein riesiger Klumpen bildet. Ich sage immer: Alles was kleiner ist, als der Ellenbogen, gehört nicht ins Ohr."

Hör-Taktik: Was ist das?