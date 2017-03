In Deutschland wird zu viel operiert, kritisieren Experten immer wieder. Besonders Hüftoperationen stehen im Fokus, denn in kaum einem anderen europäischen Land liegt die Zahl dieser Operationen so hoch wie bei uns. Doch was kann man tun, um seine Hüften möglichst lange schmerzfrei zu halten? Den besten Behandlungserfolg erreicht man, wenn man das Problem von mehreren Seiten gleichzeitig angeht.