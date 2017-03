Bei Sibylle Nowak fing es ganz harmlos mit einem verspannten Nacken an. Sie bekommt Physiotherapie, doch die Schmerzen werden immer schlimmer. Die 64-Jährige fühlt sich abgeschlagen, ihr ganzes Immunsystem liegt am Boden. Es beginnt eine Ärzte-Odyssee, die viele Monate dauern wird. Mehrfach durchläuft Sibylle Nowak fast alles, was die moderne Diagnostik zu bieten hat: Sie geht zu MRT und CT, zur Magenspiegelung, auch eine Darmspiegelung bleibt ihr nicht erspart. Selbst nach Herzuntersuchung und Bauch-Ultraschall findet niemand heraus, was ihr fehlt. Wegen ihrer starken Schmerzen kann sie bald die Arme kaum noch heben, auch das Bücken fällt ihr schwer.